В Индии во время антиправительственных протестов погибли 13 человек

Фото: протесты в Индии (УНИАН)

Причиной протестов стал новый закон о гражданстве

В столице Индии Нью-Дели во время антиправительственных протестов, вызванных новым законом о гражданстве, по меньшей мере 13 человек погибли и 150 получили ранения. Об этом сообщает AFP в своем Twitter.

"13 погибших, 150 пострадавших в религиозно-мотивированных беспорядках в Нью-Дели", - говорится в сообщении.

Отметим, что массовые столкновения в индийской столице Нью-Дели произошли из-за принятия нового закона о гражданстве. Закон об уточнении гражданства предусматривает, что немусульманские беженцы из Афганистана, Пакистана или Бангладеша, которые бежали от религиозных преследований в Индии до 2015 года, имеют право получить гражданство страны. Такое право не зависит от того, попали они в Индию законно или нет.

Ранее сообщалось о 7 погибших в результате погибших в Индии.

В декабре в Индии количество жертв в результате демонстраций против закона о гражданстве увеличилась до 6 человек. В некоторых северо-восточных регионах страны установили запрет на Интернет и ввели комендантский час. 15 декабря протестовали около 4 тысяч человек.