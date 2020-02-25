В Індії під час антиурядових протестів загинули 13 осіб

Фото: протести в Індії (УНІАН)

Причиною заворушень став новий закон про громадянство

У столиці Індії Нью-Делі під час антиурядових протестів, викликаних новим законом про громадянство, щонайменше 13 осіб загинули та 150 отримали поранення. Про це повідомляє AFP у своєму Twitter.

"13 загиблих, 150 постраждалих у релігійно-мотивованих заворушеннях в Нью-Делі", - йдеться у повідомленні.

Зазначимо, масові сутички в індійській столиці Нью-Делі трапилися через прийняття нового закону про громадянство. Закон про уточнення громадянства передбачає, що немусульманські біженці з Афганістану, Пакистану чи Бангладешу, які втекли від релігійних переслідувань в Індії до 2015 року, мають право отримати громадянство країни. Таке право не залежить від того, потрапили вони в Індію законно чи ні.

Раніше повідомлялося про 7 загиблих в результаті загиблих в Індії.

В грудні в Індії кількість жертв внаслідок демонстрацій проти закону про громадянство збільшилася до 6 осіб. У деяких північно-східних регіонах країни встановили заборону на Інтернет і ввели комендантську годину. 15 грудня протестували близько 4 тисяч чоловік.