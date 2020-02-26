В Индии возросло число жертв антиправительственных протестов

Фото: протесты в Индии (twitter.com/NihalSayss)

Почти 200 человек были ранены

В Индии возросло количество погибших и пострадавших во время антиправительственных протестов, вызванных новым законом о гражданстве. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на AFP в Twitter.

По данным агентства, в результате беспорядков на антиправительственных протестах в Нью-Дели погибли 20 человек. Известно о как минимум 189 раненых.

Отмечается, что индийские власти требуют ввести в Нью-Дели комендантский час, а также привлечь армию к патрулированию пострадавших от беспорядков районов.

Напомним, ранее было известно о как минимум 13 погибших и 150 раненых в результате антиправительственных протестов в Дели. Массовые столкновения в индийской столице Нью-Дели произошли из-за принятия нового закона о гражданстве, который предусматривает, что немусульманские беженцы в Индии, имеют право получить гражданство страны.

Как писало РБК-Украина, в декабре в Индии также массово протестовали против закона о гражданстве. Тогда в результате демонстраций против закона о гражданстве погибли по меньшей мере 6 человек. В некоторых северо-восточных регионах страны установили запрет на Интернет и ввели комендантский час. 15 декабря протестовали около 4 тысяч человек.