ru
ua
News
News
Новости Украины
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Пресс-релизы
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинг партий
Календарь выборов
Результаты выборов по регионам Украины
Экзит-полы
Результаты выборов
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

В Индии возросло число жертв антиправительственных протестов

Новости » Происшествия     26.02.2020 - 08:51
В Индии возросло число жертв антиправительственных протестов
Фото: протесты в Индии (twitter.com/NihalSayss)

Почти 200 человек были ранены

В Индии возросло количество погибших и пострадавших во время антиправительственных протестов, вызванных новым законом о гражданстве. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на AFP в Twitter.

По данным агентства, в результате беспорядков на антиправительственных протестах в Нью-Дели погибли 20 человек. Известно о как минимум 189 раненых.

Отмечается, что индийские власти требуют ввести в Нью-Дели комендантский час, а также привлечь армию к патрулированию пострадавших от беспорядков районов.

Напомним, ранее было известно о как минимум 13 погибших и 150 раненых в результате антиправительственных протестов в Дели. Массовые столкновения в индийской столице Нью-Дели произошли из-за принятия нового закона о гражданстве, который предусматривает, что немусульманские беженцы в Индии, имеют право получить гражданство страны.

Как писало РБК-Украина, в декабре в Индии также массово протестовали против закона о гражданстве. Тогда в результате демонстраций против закона о гражданстве погибли по меньшей мере 6 человек. В некоторых северо-восточных регионах страны установили запрет на Интернет и ввели комендантский час. 15 декабря протестовали около 4 тысяч человек.

В Казахстане в ходе протестов задержали 23 человека Полиция уточнила информацию о мере пресечения участникам беспорядков в Новых Санжарах
Новости Украины протестИндия
News
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь