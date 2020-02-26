ru
ua
News
News
Новини України
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Прес-релізи
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинг партій
Календар виборів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

В Індії зросла кількість жертв антиурядових протестів

Новини » Надзвичайні події     26.02.2020 - 08:51
В Індії зросла кількість жертв антиурядових протестів
Фото: протести в Індії (twitter.com/NihalSayss)

Майже 200 людей було поранено

В Індії зросла кількість загиблих та постраждалих під час антиурядових протестів, викликаних новим законом про громадянство. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на AFP в Twitter.

За даними агентства, в результаті заворушень на антиурядових протестах у Нью-Делі загинули 20 людей. Відомо про щонайменше 189 поранених.

Зазначається, що індійська влада вимагає ввести у Нью-Делі комендантську годину, а також залучити армію до патрулювання постраждалих від заворушень районів.

Нагадаємо, раніше було відомо про щонайменше 13 загиблих та 150 поранених в результаті антиурядових протестів у Делі. Масові сутички в індійській столиці Нью-Делі трапилися через прийняття нового закону про громадянство, який передбачає що немусульманські біженці в Індії, мають право отримати громадянство країни.

Як писало РБК-Україна, у грудні в Індії також масово протестували проти закону про громадянство. Тоді внаслідок демонстрацій проти закону про громадянство загинули щонайменше 6 осіб. У деяких північно-східних регіонах країни встановили заборону на Інтернет і ввели комендантську годину. 15 грудня протестували близько 4 тисяч осіб.

У Казахстані в ході протестів затримали 23 людини Поліція уточнила інформацію про міру запобіжного заходу учасникам заворушень в Нових Санжарах
Новини України протестІндія
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся