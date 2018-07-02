В Індії упав в ущелину шкільний автобус, є постраждалі

У салоні перебувало близько 20 школярів

В індійському штаті Уттар-Прадеш в ущелину впав шкільний автобус, у результаті чого постраждали щонайменше п'ять учнів. Про це повідомляє "Сіньхуа".

Відзначається, що автобус їхав по трасі Танабгаван із населеного пункту Наланда в місто Музаффарнагар.

У салоні під час ДТП перебували близько 20 школярів. Усіх постраждалих госпіталізували, їх життю ніщо не загрожує.

Зазначено, що причина ДТП встановлюється, поліція внесе водія автобуса в чорний список за "необачне і недбале водіння", якщо його вина буде доведена.

Нагадаємо, у травні в штаті Вісконсін (США) вантажівка в'їхала у припаркований на узбіччі шкільний автобус, в результаті чого постраждали 20 осіб.