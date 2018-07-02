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В Індії упав в ущелину шкільний автобус, є постраждалі

НовиниНадзвичайні події    02.07.2018 - 10:21
Фото: ДТП (twitter.comPMOIndia)
Фото: ДТП (twitter.comPMOIndia)

У салоні перебувало близько 20 школярів

В індійському штаті Уттар-Прадеш в ущелину впав шкільний автобус, у результаті чого постраждали щонайменше п'ять учнів. Про це повідомляє "Сіньхуа".

Відзначається, що автобус їхав по трасі Танабгаван із населеного пункту Наланда в місто Музаффарнагар.

У салоні під час ДТП перебували близько 20 школярів. Усіх постраждалих госпіталізували, їх життю ніщо не загрожує.

Зазначено, що причина ДТП встановлюється, поліція внесе водія автобуса в чорний список за "необачне і недбале водіння", якщо його вина буде доведена.

Нагадаємо, у травні в штаті Вісконсін (США) вантажівка в'їхала у припаркований на узбіччі шкільний автобус, в результаті чого постраждали 20 осіб.

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Теги публікації: ДТП, постраждалі, Індія, автобус  Популярні теги: Київ, Порошенко Петро, Курс долара, новини України, ООС
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