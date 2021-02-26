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В Индии тысячи людей стали участниками теста, думая что получают COVID-вакцину

Новина українською → Бхопал, Пятница 26 февраля 2021 13:59
В Индии тысячи людей стали участниками теста, думая что получают COVID-вакцину Фото: люди (GettyImages)
Автор: Андрей Козловский

В индийском городе Бхопал разгорелся скандал, связанный с вакцинацией от коронавируса. Тысячи людей стали участниками теста, думая что получают прививку от COVID-19.

Об этом сообщает CNN.

Как сообщается, несколько дней назад в город приехал фургон, в котором всем желающим предлагали пройти вакцинацию от коронавируса и получить за это 750 рупий (10 долларов). Однако позже выяснилось, что на людях проводили исследования одной из вакцин отечественного производства.

Отмечается, что препарат получила только половина испытуемых, другим ввели обычный физраствор. Некоторые из них допустили, что им могли объяснить сразу все правильно, просто они не смогли этого понять.

Напомним, ранее Национальный кризисный центр Бельгии предостерег граждан от подделок вакцин против коронавируса, предположительно российского происхождения. Там подчеркнули, что надежность таких препаратов не подтверждена.

Также ранее полицейская служба Европейского союза (Европол) фиксировала случаи подделки отрицательных результатов тестов на COVID. Правоохранители считают, что в связи с ограничениями на поездки мошенники продолжат продавать фальшивые сертификаты.

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