В Індії тисячі людей стали учасниками тесту, думаючи що отримують COVID-вакцину
В індійському місті Бхопал розгорівся скандал, пов'язаний з вакцинацією від коронавірусу. Тисячі людей стали учасниками тесту, думаючи що отримують щеплення від COVID-19.
Про це повідомляє CNN.
Як повідомляється, кілька днів тому в місто приїхав фургон, в якому всім охочим пропонували пройти вакцинацію від коронавірусу і отримати за це 750 рупій (10 доларів). Однак пізніше з'ясувалося, що на людях проводили дослідження однієї з вакцин вітчизняного виробництва.
Наголошується, що препарат отримала лише половина випробовуваних, іншим ввели звичайний фізрозчин. Деякі з них допустили, що їм могли пояснити відразу все правильно, просто вони не змогли цього зрозуміти.
Нагадаємо, раніше Національний кризовий центр Бельгії застеріг громадян від підробок вакцин проти коронавірусу, імовірно російського походження. Там підкреслили, що надійність таких препаратів не підтверджена.
Також раніше поліцейська служба Європейського союзу (Європол) фіксувала випадки підробки негативних результатів тестів на COVID. Правоохоронці вважають, що у зв'язку з обмеженнями на поїздки шахраї продовжать продавати фальшиві сертифікати.