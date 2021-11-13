В Индии террористы атаковали конвой сухопутных войск. Есть погибшие, среди них ребенок

Этот теракт стал одним из самых смертоносных в регионе за последнее время.

В результате атаки погиб полковник, его жена, восьмилетний сын и четверо военных.

Вероятно, что за атакой стоит террористическая группа Народная-освободительная армия, которая скрывается в Манипуре, впрочем, ни одна из местных групп до сих пор не взяла на себя ответственность.

По предварительным данным, на конвой напали четверо боевиков, а перед началом интенсивной стрельбы, произошел взрыв самодельного устройства.