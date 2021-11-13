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В Индии террористы атаковали конвой сухопутных войск. Есть погибшие, среди них ребенок

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Суббота 13 ноября 2021 16:35
В Индии террористы атаковали конвой сухопутных войск. Есть погибшие, среди них ребенок Фото: в Индии террористы атаковали конвой сухопутных войск (Getty Images)
Автор: Сергей Пышкин

Рядом с границей Мьянмы в Манупиру конвой сухопутных военнослужащих Индии попал в засаду. В результате атаки террористов погибли семь человек, среди них восьмилетний ребенок.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на NDTV.

Этот теракт стал одним из самых смертоносных в регионе за последнее время.

В результате атаки погиб полковник, его жена, восьмилетний сын и четверо военных.

Вероятно, что за атакой стоит террористическая группа Народная-освободительная армия, которая скрывается в Манипуре, впрочем, ни одна из местных групп до сих пор не взяла на себя ответственность.

По предварительным данным, на конвой напали четверо боевиков, а перед началом интенсивной стрельбы, произошел взрыв самодельного устройства.

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