В Індії терористи атакували конвой сухопутних військ. Є загиблі, серед них дитина

Поруч з кордоном М’янми в Манупіру конвой сухопутних військовослужбовців Індії потрапив в засідку. Внаслідок атаки терористів загинули семеро осіб, серед них восьмирічна дитина.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на NDTV .

Цей теракт став одним з найсмертоносніших у регіоні за останній час.

Внаслідок атаки загинув полковник, його дружина, восьмирічний син й четверо військових.

Ймовірно, що за атакою стоїть терористична група Народна-визвольна армія, яка переховується в Маніпурі, втім, жодна з місцевих груп досі не взяла на себе відповідальність.

За попередніми даними, на конвой напали четверо бойовиків, а перед початком інтенсивної стрілянини - стався вибух саморобного пристрою.