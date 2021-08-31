В Индии столкнулись микроавтобус и грузовик: 11 человек погибли
Фото: в Индии в аварии погибли 11 человек (Getty Images)
В индийском штае Раджастхан произошло дорожно-транспортное происшествие (ДТП), в результате которого 11 человек погибли, еще пятеро получили травмы.
Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на агенство ANI.
Отмечается, что на автотрассе в районе Нагаур столкнулись микроавтобус и грузовик. В аварии погибли паломники из штата Мадхья-Прадеш, которые возращались после посещения индуистских религиозных святынь.
На данный момент правоохранители устанавливают причины и обстоятельства аварии.
Премьер-министр Индии Нарендра Моди выразил соболезнование родственникам погибших в ДТП.
Напомним, что в Турции пассажирский автобус съехал с дороги в кювет и перевернулся. Пострадали 29 пассажиров, из них семеро получили тяжелые травмы.