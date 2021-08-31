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В Индии столкнулись микроавтобус и грузовик: 11 человек погибли

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Индия, Вторник 31 августа 2021 10:41
В Индии столкнулись микроавтобус и грузовик: 11 человек погибли Фото: в Индии в аварии погибли 11 человек (Getty Images)
Автор: Тиберий Юрик

В индийском штае Раджастхан произошло дорожно-транспортное происшествие (ДТП), в результате которого 11 человек погибли, еще пятеро получили травмы.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на агенство ANI.

Отмечается, что на автотрассе в районе Нагаур столкнулись микроавтобус и грузовик. В аварии погибли паломники из штата Мадхья-Прадеш, которые возращались после посещения индуистских религиозных святынь.

На данный момент правоохранители устанавливают причины и обстоятельства аварии.

Премьер-министр Индии Нарендра Моди выразил соболезнование родственникам погибших в ДТП.

Напомним, что в Турции пассажирский автобус съехал с дороги в кювет и перевернулся. Пострадали 29 пассажиров, из них семеро получили тяжелые травмы.

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