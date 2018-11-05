В Індії при зіткненні легкового автомобіля з вантажівкою загинуло 12 осіб

Фото: ДТП в Індії (twitter.com/otimenews_com)

В результаті ДТП загинуло 12 осіб, ще 7 отримали поранення

В Індії на шосе Делі - Соніпат відбулось зіткнення вантажівки з легковим автомобілем, що привело до гибелі 12 людей,ще 7 отримали поранення. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на NDTV.

В поліції повідомили, що зіткнення сталось через те, що вантажівка виїхала на смугу зустрічного руху. Окрім того, вантажівка зачепила двоколісний траспортний засіб.

"Наразі 12 жертв. Сім поранені у результаті аварії", - розповіли в поліції.

Повідомляється, що після зіткнення водій вантажівки вискочив з траспортного засобу й одразу втік з місця пригоди. Сама вантажівка була конфіскована правоохоронцями.

Нагадаємо, в Польщі в ДТП потрапив автобус з українцями. Сімом пораненим, серед яких вагітна жінка та двоє дітей, надали допомогу й доставили у лікарню.

Раніше РБК-Україна повідомляло, що в Ізраїлі при ДТП з вантажівкою і мікроавтобусом загинули 6 осіб. Водій вантажівки доставлений у відділення поліції для допиту, про причини ДТП поки не повідомляється.