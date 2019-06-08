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В Індії через стихійне лихо загинуло понад 30 людей

Новини » Суспільство    08.06.2019 - 22:44
В Індії через стихійне лихо загинуло понад 30 людей
Ілюстративне фото (twitter.com/apnnewsindia)

В результаті стихійного лиха загинуло 34 людини, ще 57 були травмовані

В індійських штатах Уттар-Прадеш і Мадх’я-Прадеш в результаті інцидентів, пов'язаних із пилевими грозами, дощами і зливами загинуло щонайменше 34 людини, ще 57 отримали поранення. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Anadolu Agency.

Місцева влада повідомила, що в штаті Уттар-Прадеш загинули 26 людей, ще 8 загинули було в штаті Мадхья-Прадеш. Більшість людей загинуло через обвалення стін і дахів будинків, а також гроз і ДТП, які пов'язані з перевертанням автомобілів.

В даний час в Уттар-Прадеш владою проводяться масштабні операції, так як в регіоні було зруйновано щонайменше 16 будинків.

Також в Мадх’я-Прадеш спостерігається гостра нестача питної води, а між людьми відбуваються зіткнення за воду.

Раніше РБК-Україна повідомляло, що у Сербії оголосили режим стихійного лиха. З-за рясних опадів, граду і розливу річок, які викликали великий матеріальний збиток в окремих муніципалітетах, уряд прийняв рішення оголосити режим стихійного лиха.

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