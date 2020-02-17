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В Индии разрешили женщинам-офицерам занимать должности командиров

Новости » Политика     17.02.2020 - 09:52
В Индии разрешили женщинам-офицерам занимать должности командиров
Иллюстративное фото (militaryparitet com)

Не исключено, что теперь индианки смогут командовать подразделениями и в ходе боевых операций

Верховный суд Индии принял решение, что женщины-офицеры могут допускаться к должностям командующих и делать в армии карьеру наравне с мужчинами. Как сообщает РБК-Украина, ссылаясь на телеканал NDTV.

Не исключено, что теперь индианки смогут командовать подразделениями и в ходе боевых операций, чего раньше не было, указывает телеканал.

"Пришло время, чтобы женщины-офицеры не были подчинены коллегам-мужчинам. Физиологические особенности женщин не имеют отношения к их правам". - отметили судьи, указав, что конституция страны гарантирует равные права всех граждан.

В ВС Индии есть женщины-офицеры на флоте и в авиации, а также в медицинских батальонах. Индианки стали допускаться к службе на офицерских должностях с начала 1990-х годов. Но в сухопутных силах им до сих пор нельзя служить в пехоте, бронетанковых частях, артиллерии, мотопехоте или спецподразделениях (только на вспомогательных должностях). Женщины не участвуют в боевых операциях.

Напомним, в Украине в субботу, 27 октября 2018 года, вступил в силу закон о равных правах и возможностях мужчин и женщин при прохождении службы в армии и других воинских формированиях.

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