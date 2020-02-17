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В Індії дозволили жінкам-офіцерам займати посади командирів

Новини » Політика     17.02.2020 - 09:52
В Індії дозволили жінкам-офіцерам займати посади командирів
Ілюстративне фото (militaryparitet com)

Не виключено, що тепер індіанки зможуть командувати підрозділами і в ході бойових операцій

Верховний суд Індії прийняв рішення, що жінки-офіцери можуть допускатися до посад командувачів і робити в армії кар'єру нарівні із чоловіками. Як повідомляє РБК-Україна, посилаючись на телеканал NDTV.

Не виключено, що тепер індіанки зможуть командувати підрозділами і в ході бойових операцій, чого раніше не було, зазначає телеканал.

"Настав час, щоб жінки-офіцери не були підпорядковані колегам-чоловікам. Фізіологічні особливості жінок не мають відношення до їх прав". - зазначили судді, вказавши, що конституція країни гарантує рівні права всіх громадян.

У ЗС Індії є жінки-офіцери на флоті та в авіації, а також в медичних батальйонах. Індіанки стали допускатися до служби на офіцерських посадах з початку 1990-х років. Але в сухопутних силах їм досі не можна служити в піхоті, бронетанкових частинах, артилерії, мотопіхоті або спецпідрозділах (тільки на допоміжних посадах). Жінки не беруть участь в бойових операціях.

Нагадаємо, в Україні у суботу, 27 жовтня 2018 року, набрати чинності закон про рівні права і можливості чоловіків і жінок при проходженні служби в армії та інших військових формуваннях.

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