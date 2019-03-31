В Индии разбился истребитель МиГ-27

На юге индийского штата Раджастхан произошла авария истребителя МиГ-27 Военно-воздушных сил Индии. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на NDTV.

Как сообщается, военный самолет упал неподалеку от города Шеоганджа, за 120 км на юг от Джодхпура. Истребитель взлетел с авиабазы Уттарлай.

Отмечается, что военный самолет МиГ-27 совершал плановый полет. Пилот успешно катапультировался.

Кроме того, следователи исследуют причины авиакатастрофы. На земле также никто не пострадал.

Напомним, 18 июля прошлого года в индийском штате Химачал-Прадеш разбился истребитель МиГ-21 Военно-воздушных сил Индии, в результате чего погиб пилот. Самолет вылетел с авиабазы города Патханкот. Вскоре контакт с истребителем была потерян.

Также, в ноябре 2018 года российский истребитель МиГ-29М потерпел крушение во время тренировочного полета в Египте. Причиной инцидента могли стать технические неполадки (отказ системы управления), или ошибка пилота. Сам летчик успел катапультироваться перед катастрофой.

Как писало РБК-Украина, в Иране во время посадки разбился истребитель F-5, пилот погиб. Самолет разбился при попытке посадки в городе Дизфуль. Авария произошла в провинции Хузестан на юго-западе страны. Второй пилот выжил, его госпитализировали.