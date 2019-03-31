У Індії розбився винищувач МіГ-27

На півдні індійського штату Раджастхан сталася аварія винищувача МіГ-27 Війсково-повітряних сил Індії. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на NDTV.

Як повідомляється, військовий літак впав неподалік міста Шеоганджа, за 120 км на південь від Джодхпура. Винищувач злетів з авіабази Уттарлай.

Зазначається, що військовий літак МіГ-27 здійснював плановий політ. Пілот успішно катапультувався.

Крім того, слідчі досліджують причини авіакатастрофи. На землі також ніхто не постраждав.

Нагадаємо, 18 липня минулого року у індійському штаті Хімачал-Прадеш розбився винищувач МіГ-21 Військово-повітряних сил Індії, внаслідок чого загинув пілот. Літак вилетів з авіабази міста Патханкот. Незабаром контакт з винищувачем було втрачено.

Також, в листопаді 2018 року російський винищувач МіГ-29М зазнав аварії під час тренувального польоту в Єгипті. Причиною інциденту могли стати технічні неполадки (відмова системи управління), або помилка пілота. Сам льотчик встиг катапультуватися перед катастрофою.

Як писало РБК-Україна, в Ірані під час посадки розбився винищувач F-5, пілот загинув. Літак розбився під час спроби посадки в місті Дезфул. Аварія сталася в провінції Хузестан, що на південному заході країни. Другий пілот вижив, його госпіталізували.