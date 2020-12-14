В Индии работники устроили погром на заводе iPhone из-за зарплаты

Фото: Iphone 12 (instagram.com/iphone__.12)

В индийском городе Нарсапур, штат Карнатака, несколько тысяч сотрудников завода по производству iPhone, который входит в состав Wistron Corporation, устроили погром. Они не довольны своей зарплатой.

Об этом сообщает The Times of India.

Разъяренные сотрудники разгромили фасад здания, офисы руководителей, производственные мощности, подожгли несколько автомобилей.

Люди были недовольны тем, что им заплатили меньше, чем обещали.

Один из работников рассказал, что выпускнику инженерного факультета обещали 21 тысячи рупий (около 285 долларов), но заплатили 16 тысяч (около 216 долларов).

"Сумма заработной платы, которая зачисляется на наши счета, уменьшалась, и было неприятно видеть это", - сказал сотрудник.

К слову, в мае 2017 года компания Apple завершила сборку первых смартфонов iPhone в Индии.

Ранее РБК-Украина писало, что смартфоны Apple последней серии iPhone 12 имеют скрытую функцию измерения роста человека. Интересная способность iPhone была сначала обнаружена пользователями девайсов. В компании подтвердили существование этой функции.

Напомним, уже была озвучена цена нового iPhone 12.