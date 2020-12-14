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В Індії працівники влаштували погром на заводі iPhone через зарплату

Індія, Понеділок 14 грудня 2020 05:45
В Індії працівники влаштували погром на заводі iPhone через зарплату
Фото: Iphone 12 (instagram.com/iphone__.12)
Автор: Даша Харченко

В індійському місті Нарсапур, штат Карнатака, кілька тисяч співробітників заводу з виробництва iPhone, що входить до складу Wistron Corporation, влаштували погром. Вони не задоволені своєю зарплатнею.

Про це повідомляє The Times of India.

Розлючені співробітники розгромили фасад будівлі, офіси керівників, виробничі потужності, підпалили кілька автомобілів.

Люди були незадоволені тим, що їм заплатили менше, ніж обіцяли.

Один з працівників розповів, що випускнику інженерного факультету обіцяли 21 тисячі рупій (близько 285 доларів), але заплатили 16 тисяч (близько 216 доларів).

"Сума заробітної плати, що зараховується на наші рахунки, зменшувалася, і було неприємно бачити це", - сказав співробітник.

До слова, в травні 2017 року компанія Apple завершила складання перших смартфонів iPhone в Індії.

Раніше РБК-Україна писало, що смартфони Apple останньої серії iPhone 12 мають приховану функцію вимірювання зросту людини. Цікава здатність iPhone була спочатку виявлена користувачами девайсів. У компанії підтвердили існування цієї функції.

Нагадаємо, вже була озвучена ціна нового iPhone 12.

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