В Индии протестующие забросали камнями и подожгли пассажирский поезд

В штате Бихар (Индии) студенты во время протестов подожгли пассажирский поезд, еще один забросали камнями. Причиной недовольства молодых людей стали экзамены на получение работы на железнодорожном транспорте.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на NDTV .

Как сообщает издание, протестующие подожгли несколько вагонов экспресса Бхабхуа - Патна в округе Гая. Еще один пассажирский поезд студенты забросали камнями и палками. О жертвах и пострадавших пока не сообщается.

Причиной протестов стало недовольство студентов, сдававших экзамен на получение нетехнической работы на железной дороге. Испытания проводил Железнодорожный комитет по набору персонала штата Бихар.

Студенты выступили против решения железных дорог провести экзамен в два этапа. Протестующие заявили, что второй этап несправедлив по отношению к тем, кто прошел первый. Результаты тестирования были опубликованы 15 января.

Претенденты на рабочие места на железной дороге, преимущественно студенты, протестуют уже несколько дней. Сначала они пытались перекрыть железнодорожные пути, а в национальный праздник День республики, который отмечается 26 января, стали нападать на поезда.

Правительство страны приостановило экзамены и создало комитет для рассмотрения жалоб протестующих. Министр железных дорог Ашвини Вайшнав призвал студентов не нарушать закон и заверил, что все жалобы будут рассмотрены.