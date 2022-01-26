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В Індії протестувальники закидали камінням і підпалили пасажирський потяг

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Нью-Делі, Середа 26 січня 2022 16:12
В Індії протестувальники закидали камінням і підпалили пасажирський потяг Фото: в Індії протестувальники підпалили пасажирський потяг (twitter.com/gulf_news)
Автор: Дмитрий Кузнецов

У штаті Біхар (Індії) студенти під час протестів підпалили пасажирський потяг, ще один закидали камінням. Причиною невдоволення молодих людей стали іспити на отримання роботи на залізничному транспорті.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на NDTV.

Як повідомляє видання, протестувальники підпалили кілька вагонів Експресу Бхабхуа - Патна в окрузі Гая. Ще один пасажирський потяг студенти закидали камінням і палицями. Про жертви і постраждалих поки не повідомляється.

Причиною протестів стало невдоволення студентів, які складали іспит на отримання нетехнічної роботи на залізниці. Випробування проводив Залізничний комітет з набору персоналу штату Біхар.

Студенти виступили проти рішення залізниць провести іспит у два етапи. Протестувальники заявили, що другий етап несправедливий стосовно до тих, хто пройшов перший. Результати тестування були опубліковані 15 січня.

Претенденти на робочі місця на залізниці, переважно студенти, протестують вже кілька днів. Спочатку вони намагалися перекрити залізничні колії, а в національне свято День Республіки, який відзначається 26 січня, стали нападати на потяги.

Уряд країни призупинив іспити і створив Комітет для розгляду скарг протестувальників. Міністр залізниць Ашвіні Вайшнав закликав студентів не порушувати закон і запевнив, що всі скарги будуть розглянуті.

Нагадаємо, у новорічну ніч у Франції спалили понад 870 автомобілів.

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