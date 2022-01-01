Во Франции в новогоднюю ночь сожгли почти 900 автомобилей

В новогоднюю ночь во Франции сожгли более 870 автомобилей. Полиция задержала более 440 человек.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на La Depeche .

Как сообщили изданию в Министерстве внутренних дел Франции, в ночь на 1 января 2022 года хулиганы сожгли 874 автомобиля. Сотрудники полиции и жандармерии задержали 441 человека, которые подозреваются в причастности к поджогам. Из них 381 арестован.

Глава МВД Франции Жеральд Дарманен отметил, что количество сожженных автомобилей в новогоднюю ночь снижается. По его словам, в 2019 году на Новый год было сожжено более 1,3 тысячи машин. Тогда арестовали 376 человек.

Отметим, во Франции жители бедных кварталов нередко сжигают автомобили. При этом число поджигаемых машин возрастает именно в новогоднюю ночь.