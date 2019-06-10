В Индии произошла перестрелка между сторонниками конкурирующих партий, есть погибшие

В Индии между сторонниками конкурирующих политических сил произошла перестрелка, в результате чего погибли по меньшей мере четыре человека. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Straits Times.

Кроме того, в результате вооруженных столкновений пострадали еще несколько человек. Конфликт возник между сторонниками правящей партии Тринамоол в Западной Бенгалии и индийской народной партией Бхаратия Джаната парти.

Столкновения произошли в субботу вечером в районе Найат - Сандешхали, примерно в 73 км на восток от Калькутта, столице штата Западная Бенгалия. Власти прислали огромный контингент силовиков в район, чтобы удержать ситуацию под контролем.

Столкновения произошли после того, как представители партии Тринамоол попытались убрать флаги Народной партии из общественных мест в этом районе.

Ранее сообщалось, что в столице Судана - Хартуме, военные открыли огонь по протестующим, которые несколько недель блокировали здание командования армии. В результате погибли более 30 человек.

РБК-Украина писало, что на линии соприкосновения азербайджанских и армянских войск в районе Нагорного Карабаха в результате стрельбы погиб военнослужащий Азербайджана.