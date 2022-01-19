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В Индии произошел взрыв на борту военного корабля: есть погибшие

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Индия, Среда 19 января 2022 06:47
В Индии произошел взрыв на борту военного корабля: есть погибшие Фото: на борту военного корабля в Индии произошел взрыв (wikimedia.org)
Автор: Наталья Скороход

На борту индийского военно-морского корабля (INS) Ranvir на военно-морской верфи в Мумбаи произошел взрыв. В результате погибли трое военнослужащих ВМС Индии.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The print.

В официальном заявлении ВМС Индии говорится, что все трое военных погибли от травм, полученных в результате взрыва.

"В ходе досадного инцидента сегодня на военно-морской верфи в Мумбаи трое военнослужащих скончались от травм, вызванных взрывом во внутреннем отсеке на борту INS Ranvir", - говорится в заявлении.

Также отмечается, что экипаж корабля взял ситуацию под контроль и немедленно отреагировал. О серьезном материальном ущербе не сообщается.

"INS Ranvir находился в оперативном развертывании через побережье Восточного военно-морского командования с ноября 2021 года и должен был вскоре вернуться в базовый порт", - говорится в сообщении.

О причинах взрыва не сообщается. Следственной комиссии поручено разобраться в причинах инцидента.

Ранее сообщалось, что в Индии сошел с рельсов поезд. В результате погибли и пострадали люди.

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