В Индии произошел взрыв на борту военного корабля: есть погибшие

На борту индийского военно-морского корабля (INS) Ranvir на военно-морской верфи в Мумбаи произошел взрыв. В результате погибли трое военнослужащих ВМС Индии.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The print .

В официальном заявлении ВМС Индии говорится, что все трое военных погибли от травм, полученных в результате взрыва.

"В ходе досадного инцидента сегодня на военно-морской верфи в Мумбаи трое военнослужащих скончались от травм, вызванных взрывом во внутреннем отсеке на борту INS Ranvir", - говорится в заявлении.

Также отмечается, что экипаж корабля взял ситуацию под контроль и немедленно отреагировал. О серьезном материальном ущербе не сообщается.

"INS Ranvir находился в оперативном развертывании через побережье Восточного военно-морского командования с ноября 2021 года и должен был вскоре вернуться в базовый порт", - говорится в сообщении.