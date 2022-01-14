В Индии сошел с рельсов поезд, есть погибшие и пострадавшие
Фото: в Индии сошел с рельсов поезд, есть погибшие и пострадавшие (Getty Images)
По меньшей мере 5 человек погибли, а более 45 получили ранения, когда поезд сошел с рельсов в индийском штате Западная Бенгалия. Во время инцидента 12 вагонов поезда сошли с рельсов, а три перевернулись.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на AP.
Поезд следовал в город Гаухати в штате Ассам из Биканера, города в штате Раджастхан, когда произошла авария.
Все пострадавшие находятся в больнице, сообщил старший офицер местной полиции Дебарши Дутта.
Причины аварии расследуются.
Ранее мы писали, что в Индии поезд въехал в толпу людей.