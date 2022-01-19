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В Індії стався вибух на борту військового корабля: є загиблі

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Індія, Середа 19 січня 2022 06:47
В Індії стався вибух на борту військового корабля: є загиблі Фото: на борту військового корабля в Індії стався вибух (wikimedia.org)
Автор: Наталья Скороход

На борту індійського військово-морського корабля (INS) Ranvir на військово-морській верфі в Мумбаї стався вибух. В результаті загинули троє військовослужбовців ВМС Індії.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The print.

В офіційній заяві ВМС Індії йдеться, що всі троє військових загинули від травм, отриманих в результаті вибуху.

"У ході прикрого інциденту сьогодні на військово-морській верфі в Мумбаї троє військовослужбовців померли від травм, викликаних вибухом у внутрішньому відсіку на борту INS Ranvir", - йдеться в заяві.

Також зазначається, що екіпаж корабля взяв ситуацію під контроль і негайно відреагував. Про серйозний матеріальний збиток не повідомляється.

"INS Ranvir перебував в оперативному розгортанні через узбережжя Східного військово - морського командування з листопада 2021 року і повинен був незабаром повернутися в базовий порт", - йдеться в повідомленні.

Про причини вибуху не повідомляється. Слідчій комісії доручено розібратися в причинах інциденту.

Раніше повідомлялося, що в Індії зійшов з рейок поїзд. В результаті загинули і постраждали люди.

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