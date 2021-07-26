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В Индии произошел камнепад. Погибли 9 человек

Автор: Анастасия Рокитна

В Индии произошел камнепад в горной местности. В результате происшествия погибли 9 человек.

Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на The Tribune India.

Погибшие были частью группы туристов из 11 человек, которые направлялись из Сангла в Читкуль, когда в их автомобиль врезался валун.

"По меньшей мере девять туристов были раздавлены массивными валунами, которые в воскресенье соскользнули с холма после оползня недалеко от Батсари в племенном районе Киннаур", - говорится в сообщении.

В результате обвала был поврежден мост через реку Баспа и несколько автомобилей. Камнепад продолжается, что мешает спасательным работам.

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Индия