В Индии произошел камнепад. Погибли 9 человек

В Индии произошел камнепад в горной местности. В результате происшествия погибли 9 человек.
Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на The Tribune India.
Погибшие были частью группы туристов из 11 человек, которые направлялись из Сангла в Читкуль, когда в их автомобиль врезался валун.
"По меньшей мере девять туристов были раздавлены массивными валунами, которые в воскресенье соскользнули с холма после оползня недалеко от Батсари в племенном районе Киннаур", - говорится в сообщении.
В результате обвала был поврежден мост через реку Баспа и несколько автомобилей. Камнепад продолжается, что мешает спасательным работам.