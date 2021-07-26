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В Індії стався каменепад. Загинули 9 людей

Автор: Анастасія Рокитна

В Індії стався каменепад в гірській місцевості. В результаті події загинули 9 людей.

Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на The Tribune India.

Загиблі були частиною групи туристів з 11 людей, які прямували із Сангла в Чіткуль, коли в їхній автомобіль врізався валун.

"Щонайменше дев'ять туристів були розчавлені масивними валунами, які в неділю зісковзнули з пагорба після зсуву недалеко від Батсарі в племінному районі Кіннаур", - йдеться в повідомленні.

У результаті обвалу був пошкоджений міст через річку Баспа і кілька автомобілів. Каменепад триває, що заважає рятувальним роботам.

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Індія