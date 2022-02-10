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В Индии проходят массовые протесты из-за запрета хиджабов в школах

Автор: Анна Полисученко

Индийский штат Карнатака временно закрыл свои учебные заведения из-за скандала по поводу ношения хиджабов. Запрет регионального правительства на ношение хиджабов привел к массовым протестам и насилию.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Guardian.

Проблема началась еще в январе, когда шесть студенток-мусульманок устроили недельный протест после того, как им сказали снять хиджаб или прекратить посещать уроки.

На прошлой неделе другие колледжи в штате начали применять запреты после того, как некоторые индуистские студенты, поддержанные правыми индуистскими группами, выступали против ношения хиджабов. Индуисты в свою очередь заявляют: если можно носить хиджабы, то тогда им нужно разрешить носить традиционные шафрановые шали.

Студенты-мусульмане утверждали, что их право на свободу религии нарушается. По их словам, в некоторых колледжах вводят "религиозный апартеид" - девушек в хиджабах держат в отдельных классах. Протесты переросли в жестокие стычки между мусульманами и индуистами, что вынудило полицию разгонять толпу и стрелять в воздух.

После столкновений между мусульманами и индуистами администрации школ запретили любую религиозную символику и одежду, "нарушающую равенство, целостность и общественный правопорядок".

Сейчас дело рассматривается в индийском суде. Власти же призывают студентов и других граждан "сохранять мир и согласие". Министр образования штата Карнатака заявил, что студентов подстрекают к протесту "негодяи" и виной в столкновениях является политика.

Ранее мы писали, что в Индии протестующие забросали камнями и подожгли пассажирский поезд.

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Индия