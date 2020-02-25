ru
ua
News
News
Новини України
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Прес-релізи
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинг партій
Календар виборів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

В Індії проходять масові протести, є загиблі і сотні поранених

Новини » Надзвичайні події     25.02.2020 - 14:24
В Індії проходять масові протести, є загиблі і сотні поранених
Фото: прапор Індії (PROsandeepachetan flickr.com)

Масові сутички в індійській столиці Нью-Делі трапилися через прийняття нового закону про громадянство

В результаті масових протестів проти закону про громадянство в Індії загинули сім осіб і 150 людей поранені. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

Повідомляється, що масові сутички в індійській столиці Нью-Делі трапилися через прийняття нового закону про громадянство.

"У заворушеннях беруть участь тисячі людей, поліція використовує сльозогінний газ і димові гранати для розгону протестуючих. Протестуючі кидають у поліцейських каміння, споруджують металеві барикади і підпалюють транспортні засоби", - йдеться у повідомленні.

Відомо, що в Індії сім осіб, шість з яких - цивільні особи і один правоохоронець загинули і понад 150 отримали поранення.

Додамо, що закон про уточнення громадянства передбачає, що немусульманські біженці з Афганістану, Пакистану чи Бангладешу, які втекли від релігійних переслідувань в Індії до 2015 року, мають право отримати громадянство країни. Таке право не залежить від того, потрапили вони в Індію законно чи ні.

Нагадаємо, в грудні в Індії кількість жертв внаслідок демонстрацій проти закону про громадянство збільшилася до 6 осіб. У деяких північно-східних регіонах країни встановили заборону на Інтернет і ввели комендантську годину. 15 грудня протестували близько 4 тисяч чоловік.

Як повідомляло РБК-Україна, в місті Калькутта індійського штату Західна Бенгалія спалахнули масові протести через закон про уточнення громадянства, в результаті чого загинули дві людини.

У поліції назвали терміни розслідування справ за фактом протестів у Нових Санжарах Соціологи з'ясували ставлення українців до акцій проти евакуйованих з Китаю
Новини України протестІндіягражданство
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся