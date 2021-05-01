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В Індії під час пожежі в лікарні загинуло 15 COVID-хворих

Новость на русском → Індія, Субота 01 травня 2021 07:18
В Індії під час пожежі в лікарні загинуло 15 COVID-хворих Фото: причина загоряння з'ясовується (РБК-Україна)
Автор: Даша Харченко

В Індії в ніч проти 1 травня сталась пожежа лікарні в місті Бхаруч, штат Гуджарат. Внаслідок інциденту щонайменше 15 хворих на коронавірус пацієнтів загинули.

Про це повідомляє Associated Press.

Лікарня, в якій сталась пожежа призначена для лікування хворих на коронавірус.Вогонь спалахнув на першому поверсі чотириповерхової будівлі, його ліквідували через годину.

За словами поліцейського Раджендрасіна Чудасами, п'ятдесятьох інших хворих на COVID врятували співробітники медзакладу та рятувальники.

Причина загоряння з'ясовується

Днями у столиці Багдада Іраку сталася пожежа в лікарні для пацієнтів з коронавірусом. В результаті інциденту загинули щонайменше 27 осіб.

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