В Індії під час пожежі в лікарні загинуло 15 COVID-хворих

В Індії в ніч проти 1 травня сталась пожежа лікарні в місті Бхаруч, штат Гуджарат. Внаслідок інциденту щонайменше 15 хворих на коронавірус пацієнтів загинули.

Про це повідомляє Associated Press.

Лікарня, в якій сталась пожежа призначена для лікування хворих на коронавірус.Вогонь спалахнув на першому поверсі чотириповерхової будівлі, його ліквідували через годину.

За словами поліцейського Раджендрасіна Чудасами, п'ятдесятьох інших хворих на COVID врятували співробітники медзакладу та рятувальники.

Причина загоряння з'ясовується