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В Индии пассажирский самолет экстренно сел из-за дыма на борту

Новости » Происшествия    20.05.2019 - 09:41
В Индии пассажирский самолет экстренно сел из-за дыма на борту
Фото: самолет Scoot (twitter.com/dailyajitnews)

На борту самолета находился 161 пассажир

В Индии самолет Scoot, на борту которого находился 161 пассажир, был вынужден приземлиться из-за дыма на борту. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на индийское издание Ajitjalandhar.com.

Отмечается, что летящий из индийского Тируччираппалли самолет сингапурского лоукостера сел в аэропорту Ченнаи.

Дым в салоне самолета заметил пилот, поэтому принял решение срочно посадить лайнер.

По предварительным данным, в результате инцидента никто не пострадал. В настоящее время причина задымления на борту пока не установлена. Специалисты расследуют причину возникновения задымления.

Напомним, в Гондурасе в результате крушения частного самолета с туристами погибли 5 человек. Самолет упал в море вблизи острова Роатан, который входит в состав Гондураса.

Как писало РБК-Украина, в Дубае на юг от аэропорта города разбился небольшой самолет, в результате чего погибли три британца и один южноафриканец.

Также недавно пассажирский самолет гонконгских авиалиний Cathay Dragon с 317 пассажирами на борту вернулся в тайваньский Гаосюн после, того как один из двигателей задымился. 

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