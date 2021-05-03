В Индии партия премьер-министра теряет позиции на выборах: провалил борьбу с COVID-19

В Индии правящая партия премьер-министра Моди теряет позиции на выборах. Она проиграла выбор в штате Западная Бенгалия.

По словам представителей избирательной комиссии, главой Западной Бенгалии в третий раз станет 66-летняя Мамата Банерджи. Ее партия Trinamool Congress (TMC) получила большинство в две трети голосов. Она - е динственная женщина-министр Индии.

При этом, правящую партию Моди Бхаратия Джаната (БДП) критиковали за то, что он примьер-министр сосредоточился на выборах вместо того, чтобы сделать пандемию своим главным приоритетом.