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В Індії партія прем'єр-міністра втрачає позиції на виборах: провалив боротьбу з COVID-19

Новость на русском → Індія, Понеділок 03 травня 2021 06:17
В Індії партія прем'єр-міністра втрачає позиції на виборах: провалив боротьбу з COVID-19
Автор: Наталья Скороход

В Індії правляча партія прем'єр-міністра моді втрачає позиції на виборах. Вона програла вибір у штаті Західна Бенгалія.

Про це пише Reuters.

За словами представників виборчої комісії, главою Західної Бенгалії втретє стане 66-річна Мамата Банерджі. Її партія Trinamool Congress (TMC) отримала більшість у дві третини голосів. Вона-еДін-міністр Індії.

При цьому, правлячу партію Моді Бхаратія Джаната (БДП) критикували за те, що він прим'єр-міністр зосередився на виборах замість того, щоб зробити пандемію своїм головним пріоритетом.

У штаті Ассам БДП вдалося зберегти політичну владу. У Таміл Наду ДМК-головна регіональна опозиційна партія-здобула перемогу.

Нагадаємо, в Індії фіксують рекордну смертність від коронавірусу. Система охорони здоров'я країни нездатна впоратися з величезним навантаженням.

Раніше повідомлялося, що індійський штам коронавірусу з'явився вже в Польщі. Він небезпечний тим, що є більш заразним і несприйнятливим до вакцин.

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