В Індії партія прем'єр-міністра втрачає позиції на виборах: провалив боротьбу з COVID-19
В Індії правляча партія прем'єр-міністра моді втрачає позиції на виборах. Вона програла вибір у штаті Західна Бенгалія.
Про це пише Reuters.
За словами представників виборчої комісії, главою Західної Бенгалії втретє стане 66-річна Мамата Банерджі. Її партія Trinamool Congress (TMC) отримала більшість у дві третини голосів. Вона-еДін-міністр Індії.
При цьому, правлячу партію Моді Бхаратія Джаната (БДП) критикували за те, що він прим'єр-міністр зосередився на виборах замість того, щоб зробити пандемію своїм головним пріоритетом.
У штаті Ассам БДП вдалося зберегти політичну владу. У Таміл Наду ДМК-головна регіональна опозиційна партія-здобула перемогу.
Нагадаємо, в Індії фіксують рекордну смертність від коронавірусу. Система охорони здоров'я країни нездатна впоратися з величезним навантаженням.
Раніше повідомлялося, що індійський штам коронавірусу з'явився вже в Польщі. Він небезпечний тим, що є більш заразним і несприйнятливим до вакцин.