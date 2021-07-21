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В Индии от птичьего гриппа впервые зафиксировали смерть

Автор: РБК-Украина

В Индии зафиксировано случаев смерти человека из-за птичьего гриппа. Умер 11-летний ребенок.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Times of India.

Однако пока эта информация неофициальна. Издание сообщает о летальном случае со ссылкой на источники во Всеиндийском институте медицинских наук.

Так, 2 июля ребенка госпитализировали с высокой температурой и кашлем.

"Мы думали, что он был болен COVID-19. Но когда тесты оказались отрицательными, дальнейшие исследования установили, что мальчик страдал от инфекции, вызванной вирусом "птичьего" или "куриного" гриппа", - утверждает источник.

Сейчас ищут всех людей, которые контактировали с ребенком.

Ранее в Индии не фиксировали ни одного официально зафиксированого случая смерти из-за этого заболевания.

Ранее в Китае зафиксировали первый в мире случай заражения новым штаммом птичьего гриппа.

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