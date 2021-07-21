В Индии от птичьего гриппа впервые зафиксировали смерть

Однако пока эта информация неофициальна. Издание сообщает о летальном случае со ссылкой на источники во Всеиндийском институте медицинских наук.

Так, 2 июля ребенка госпитализировали с высокой температурой и кашлем.

"Мы думали, что он был болен COVID-19. Но когда тесты оказались отрицательными, дальнейшие исследования установили, что мальчик страдал от инфекции, вызванной вирусом "птичьего" или "куриного" гриппа", - утверждает источник.

Сейчас ищут всех людей, которые контактировали с ребенком.

Ранее в Индии не фиксировали ни одного официально зафиксированого случая смерти из-за этого заболевания.