В Индии из-за оползня более 40 человек находятся под завалами, есть погибшие

К спасению людей были привлечены военные, местные спасатели и Национальные силы реагирования на стихийные бедствия.

В результате оползня под завалами оказались более 40 человек. Спасателям удалось освободить двенадцать раненых человек, которых сразу госпитализировали в больницу. Также были обнаружены тела четырех жертв.

Отмечается, что под завалами сейчас могут находиться еще более 30 человек.