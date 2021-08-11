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В Индии из-за оползня более 40 человек находятся под завалами, есть погибшие

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Индии , Среда 11 августа 2021 15:51
В Индии из-за оползня более 40 человек находятся под завалами, есть погибшие Фото: в Индии из-за оползня более 40 человек находится под завалами, есть погибшие (Getty Images)
Автор: Сергей Пышкин

В результате оползня в Индии, несколько транспортных средств, среди которых пассажирский автобус, оказались под завалами. Сейчас известно о четырех погибших, еще двенадцать человек были госпитализированы.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на местное издание IndianExpress.

К спасению людей были привлечены военные, местные спасатели и Национальные силы реагирования на стихийные бедствия.

В результате оползня под завалами оказались более 40 человек. Спасателям удалось освободить двенадцать раненых человек, которых сразу госпитализировали в больницу. Также были обнаружены тела четырех жертв.

Отмечается, что под завалами сейчас могут находиться еще более 30 человек.

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