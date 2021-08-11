В Индии из-за оползня более 40 человек находятся под завалами, есть погибшие
Фото: в Индии из-за оползня более 40 человек находится под завалами, есть погибшие (Getty Images)
В результате оползня в Индии, несколько транспортных средств, среди которых пассажирский автобус, оказались под завалами. Сейчас известно о четырех погибших, еще двенадцать человек были госпитализированы.
Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на местное издание IndianExpress.
К спасению людей были привлечены военные, местные спасатели и Национальные силы реагирования на стихийные бедствия.
В результате оползня под завалами оказались более 40 человек. Спасателям удалось освободить двенадцать раненых человек, которых сразу госпитализировали в больницу. Также были обнаружены тела четырех жертв.
Отмечается, что под завалами сейчас могут находиться еще более 30 человек.