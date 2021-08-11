В Індії через зсув ґрунту більше 40 осіб перебуває під завалами, є загиблі

Внаслідок зсуву ґрунту в Індії, декілька транспортних засобів, серед яких пасажирський автобус, опинилися під завалами. Наразі відомо про чотирьох загиблих, ще дванадцять осіб були госпіталізовані.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на місцеве видання IndianExpress .

До порятунку людей були залучені військові, місцеві рятувальники й Національні сили реагування на стихійні лиха.

Внаслідок зсуву ґрунту під завалами опинилися більше 40 осіб. Рятувальникам вдалося звільнити дванадцять поранених осіб, яких відразу госпіталізували до лікарні. Також було виявлено тіла чотирьох жертв.

Відзначається, що під завалами наразі можуть перебувати ще більше 30 людей.