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В Индии из-за непогоды погибли двое детей

НовостиПроисшествия    25.06.2018 - 14:25
Иллюстративное фото: наводнение (usapostclick.com)
Иллюстративное фото: наводнение (usapostclick.com)

По состоянию на сейчас эвакуировалось более 1 млн человек

В Индии от ливней погибли двое детей. Об этом сообщает NDTV.

Так, одной из жертвой наводнений стал 13-летний мальчик, второй парень - 15 лет.

Как отмечается, по прогнозам синоптиков, в ближайшее время непогода не прекратится. По состоянию на сейчас эвакуировалось более 1 млн человек.

Также сообщается, что есть проблемы с транспортом. Местные поезда в Мумбаи отстают от графика, также сообщается о стене, которая обвалилась, после непрерывного дождя, некоторые районы города были затоплены.

Напомним, ранее сообщалось, что в Индии из-за урагана погибли 69 человек

Погода на сегодня: на западе Украины дожди, температура до +27 На границе с Румынией обнаружили поддельные разрешения на вывоз детей с Украины, - ГПС
Теги публикации: Индия, Гидрометцентр, дети  Популярные теги: Киев, Порошенко Петр, Курс доллара, новости Украины, ООС
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