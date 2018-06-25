В Индии из-за непогоды погибли двое детей

По состоянию на сейчас эвакуировалось более 1 млн человек

В Индии от ливней погибли двое детей. Об этом сообщает NDTV.

Так, одной из жертвой наводнений стал 13-летний мальчик, второй парень - 15 лет.

Как отмечается, по прогнозам синоптиков, в ближайшее время непогода не прекратится. По состоянию на сейчас эвакуировалось более 1 млн человек.

Также сообщается, что есть проблемы с транспортом. Местные поезда в Мумбаи отстают от графика, также сообщается о стене, которая обвалилась, после непрерывного дождя, некоторые районы города были затоплены.

Напомним, ранее сообщалось, что в Индии из-за урагана погибли 69 человек