В Індії через негоду загинули двоє дітей

Станом на зараз евакуювано більше 1 млн чоловік
В Індії від зливи загинули двоє дітей. Про це повідомляє NDTV.
Так, що однією з жертвою повеней став 13-річний хлопчик, другою хлопець - 15 років.
Як зазначається, за прогнозами синоптиків у найближчий час негода не припинеться. Станом на зараз евакуювано більше 1 млн чоловік.
Також повідомляється, що є проблеми із транспортом. Місцеві поїзди в Мумбаї відстають від графіка, також повідомляється про стіну, яка обвалилася, після безперервного дощу, деякі райони міста були затоплені.
Нагадаємо, раніше повідомлялось, що в Індії через урагани загинули 69 людей