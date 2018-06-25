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В Індії через негоду загинули двоє дітей

НовиниНадзвичайні події    25.06.2018 - 14:25
Іллюстративне фото: повінь (usapostclick.com)
Іллюстративне фото: повінь (usapostclick.com)

Станом на зараз евакуювано більше 1 млн чоловік

В Індії від зливи загинули двоє дітей. Про це повідомляє NDTV.

Так, що однією з жертвою повеней став 13-річний хлопчик, другою хлопець - 15 років. 

Як зазначається, за прогнозами синоптиків у найближчий час негода не припинеться. Станом на зараз евакуювано більше 1 млн чоловік. 

Також повідомляється, що є проблеми із транспортом. Місцеві поїзди в Мумбаї відстають від графіка, також повідомляється про стіну, яка обвалилася, після безперервного дощу, деякі райони міста були затоплені.

Нагадаємо, раніше повідомлялось, що в Індії через урагани загинули 69 людей

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Теги публікації: Індія, Гідрометцентр, дети  Популярні теги: Київ, Порошенко Петро, Курс долара, новини України, ООС
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