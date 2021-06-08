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Шторм в Индии от молнии погибли десятки людей

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Бенгалия, Вторник 08 июня 2021 12:59
Шторм в Индии от молнии погибли десятки людей Фотом: в Индии молния за сутки унесла десятки человеческих жизней (pixabay)
Автор: РБК-Украина

За прошедшие сутки в индийском штате Западная Бенгалия от ударов молнии погибли не менее 27 человек. Причиной частых ударов молнии послужили штормы на юге Бенгалии и высокая влажность.

Об этом сообщает The Times of India.

Как стало известно, массовое количество жертв связано с тем, что во время стихии люди продолжали работать на поле. Хоть и чрезвычайные службы объявили о повышенном уровне опасности.

По информации местных властей, жертвами непогоды стали жители шести округов Западного Бенгала. Среди которых было три женщины.

Правительство штата объявило о выплате компенсации родственникам каждого из погибших и попросило районные администрации связаться с семьями пострадавших.

Ранее РБК-Украина писало, что в Индии в результате сильных дождей и молний погиб 41 человек.

Добавим, что в индийском штате Бихар в результате ударов молний, по меньшей мере, 55 человек погибли, еще 8 получили ранения.

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