Шторм в Индии от молнии погибли десятки людей

За прошедшие сутки в индийском штате Западная Бенгалия от ударов молнии погибли не менее 27 человек. Причиной частых ударов молнии послужили штормы на юге Бенгалии и высокая влажность.

Об этом сообщает The Times of India.

Как стало известно, массовое количество жертв связано с тем, что во время стихии люди продолжали работать на поле. Хоть и чрезвычайные службы объявили о повышенном уровне опасности.

По информации местных властей, жертвами непогоды стали жители шести округов Западного Бенгала. Среди которых было три женщины.

Правительство штата объявило о выплате компенсации родственникам каждого из погибших и попросило районные администрации связаться с семьями пострадавших.