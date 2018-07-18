В Індії багатоповерховий будинок впав на будмайданчик, є загиблі

Новини Надзвичайні події 18.07.2018 - 00:58
Фото: обвал будинку і Індії (twitter.com/IndianExpress)
Фото: обвал будинку і Індії (twitter.com/IndianExpress)

За неофіційними даними, щонайменше дві людини загинули, під завалами опинилися 50 осіб

В Індії шестиповерховий будинок упав на сусідній будівельний майданчик у місті Велика Нойда, недалеко від Нью-Делі, під завалами опинилися близько 15 осіб. Про це повідомила місцева поліція, передає Reuters.

Водночас місцеві ЗМІ повідомили, що рятувальна команда виявила щонайменше двох загиблих і що в пастці під завалами опинилися ще щонайменше 50 осіб.

За даними індійського телебачення, в будівлі перебувало дванадцять сімей.

Національні сили реагування на стихійні лиха надають всім постраждалим необхідну допомогу.

В Індії багатоповерховий будинок впав на будмайданчик, є загиблі
В Індії багатоповерховий будинок впав на будмайданчик, є загиблі
В Індії багатоповерховий будинок впав на будмайданчик, є загиблі
В Індії багатоповерховий будинок впав на будмайданчик, є загиблі
 

Фото: руїни будинку, що впав на будмайданчик в Індії

 

Нагадаємо, на початку липня в індійському штаті Уттар-Прадеш в ущелину впав шкільний автобус, у результаті чого постраждали щонайменше п'ять учнів. Автобус їхав трасою Танабгаван з населеного пункту Наланда в місто Музаффарнагар, у салоні під час ДТП перебували близько 20 школярів. Усіх постраждалих госпіталізували.

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Теги:  Індія,  обрушение дома  Популярні теги: Київ, Порошенко Петро, Курс долара, новини України, ООС