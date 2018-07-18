В Індії багатоповерховий будинок впав на будмайданчик, є загиблі

За неофіційними даними, щонайменше дві людини загинули, під завалами опинилися 50 осіб

В Індії шестиповерховий будинок упав на сусідній будівельний майданчик у місті Велика Нойда, недалеко від Нью-Делі, під завалами опинилися близько 15 осіб. Про це повідомила місцева поліція, передає Reuters.

Водночас місцеві ЗМІ повідомили, що рятувальна команда виявила щонайменше двох загиблих і що в пастці під завалами опинилися ще щонайменше 50 осіб.

За даними індійського телебачення, в будівлі перебувало дванадцять сімей.

Національні сили реагування на стихійні лиха надають всім постраждалим необхідну допомогу.

Фото: руїни будинку, що впав на будмайданчик в Індії

The NDRF rescue team is seen using gas cutter to break through the walls to get inside. pic.twitter.com/K2L7iEjufE — The Indian Express (@IndianExpress) July 17, 2018

Нагадаємо, на початку липня в індійському штаті Уттар-Прадеш в ущелину впав шкільний автобус, у результаті чого постраждали щонайменше п'ять учнів. Автобус їхав трасою Танабгаван з населеного пункту Наланда в місто Музаффарнагар, у салоні під час ДТП перебували близько 20 школярів. Усіх постраждалих госпіталізували.