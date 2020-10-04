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В Индии испытали новую сверхзвуковую баллистическую ракету

Автор: РБК-Украина

Организация оборонных исследований и разработок Индии провела испытания новой сверхзвуковой баллистической ракеты малой дальности "Шаурья". Отмечается, что ракета способна нести различные виды боеголовок, в том числе ядерную.

Об этом сообщило агентство ANI.

Испытания прошли на полигоне в восточном штате Одиши.

Отмечено, что ракета может с высокой точностью наносить удары по целям на расстоянии до 800 километров. Новая модификация ракеты может поступить на вооружение вооруженных сил Индии.

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Это уже вторые ракетные испытания в Индии за последний месяц. Перед этим Индия провела успешные испытания сверхзвуковой крылатой ракеты BrahMos.

Напомним, ракета Alpha, которую разработала и построила украинского-американская компания Firefly Aerospace, прошла первые испытания на космодроме Ванденберг в Калифорнии, США. Alpha уже успели окрестить конкурентом Falcon-1 производства SpaceX Илона Маска.

Также ранее сообщалось, что Украина может поставить на серийное производство и экспортировать отечественный ракетный комплекс "Нептун".

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