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В Індії випробували нову надзвукову балістичну ракету

Автор: РБК-Україна

Організація оборонних досліджень і розробок Індії провела випробування нової надзвукової балістичної ракети малої дальності "Шаур’я". Зазначається, що ракета здатна нести різні види боєголовок, зокрема ядерну.

Про це повідомило агентство ANI.

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Випробування пройшли на полігоні в східному штаті Одіша.

Зазначено, що ракета може з високою точністю завдавати ударів по цілях на відстані до 800 кілометрів. Нова модифікація ракети може надійти на озброєння збройних сил Індії.

Це вже другі ракетні випробування в Індії за останній місяць. Перед цим Індія провела успішні випробування надзвукової крилатої ракети BrahMos.

Нагадаємо, ракета Alpha, яку розробила і побудувала українсько-американська компанія Firefly Aerospace, пройшла перші випробування на космодромі Ванденберг в Каліфорнії, США. Alpha вже встигли охрестити конкурентом Falcon-1 виробництва SpaceX Ілона Маска.

Також раніше повідомлялось, що Україна може поставити на серійне виробництво і експортувати вітчизняний ракетний комплекс "Нептун".

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