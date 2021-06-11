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В Индии число заболевших "черной плесенью" превысило 30 тысяч

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Дели, Пятница 11 июня 2021 15:55
В Индии число заболевших "черной плесенью" превысило 30 тысяч Фото: в Индии число заболевших "черной плесенью" превысило 30 тысяч (Getty Images)
Автор: РБК-Украина

В Индии за три недели число заболевших "черной плесенью", которая чаще всего поражает переболевших COVID-19, выросло на 150%. Всего в стране число заболевших мукормикозом превысило 31 тысячу.

Об этом сообщает NDTV.

При этом более 2 тысяч человек скончались от осложнений, которые были вызваны заболевание.

Скачок заражений мукормикозом вызван также острой нехваткой препарата "Амфотерицин В", который используется для лечения больных.

Больше всего пострадал штат Махараштра, там зафиксировали 7 тысяч случаев "черной плесени", что в 2,5 раза превышает показатель на конце мая. В индийской столице Дели заболели 1,2 тысячи человек, а скончались 125 пациентов.

Специалисты отмечают, что мукормикоз диагностируют у тех пациентов с коронавирусом, которые находились в отделении интенсивной терапии и в течение долгого времени получали стероиды или кислородную поддержку.

Это заболевание также встречается у диабетиков, получающих большие дозы стероидов в течение длительного времени.

Болезнь поражает легкие, глаза и другие органы и калечит людей.

Напомним, ранее на территориях Джамму и Кашмир объявили мукормикоз эпидемией, так же как и штаты Раджастхан и Телангана.

Кроме того, вакцины от коронавируса эффективны от штамма, который появился в Индии.

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