В Индии число заболевших "черной плесенью" превысило 30 тысяч

В Индии за три недели число заболевших "черной плесенью", которая чаще всего поражает переболевших COVID-19, выросло на 150%. Всего в стране число заболевших мукормикозом превысило 31 тысячу.

При этом более 2 тысяч человек скончались от осложнений, которые были вызваны заболевание.

Скачок заражений мукормикозом вызван также острой нехваткой препарата "Амфотерицин В", который используется для лечения больных.

Больше всего пострадал штат Махараштра, там зафиксировали 7 тысяч случаев "черной плесени", что в 2,5 раза превышает показатель на конце мая. В индийской столице Дели заболели 1,2 тысячи человек, а скончались 125 пациентов.

Специалисты отмечают, что мукормикоз диагностируют у тех пациентов с коронавирусом, которые находились в отделении интенсивной терапии и в течение долгого времени получали стероиды или кислородную поддержку.

Это заболевание также встречается у диабетиков, получающих большие дозы стероидов в течение длительного времени.

Болезнь поражает легкие, глаза и другие органы и калечит людей.