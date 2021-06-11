В Індії кількість хворих на "чорну плісняву" перевищила 30 тисяч
В Індії за три тижні кількість хворих на "чорну плісняву", яка найчастіше вражає перехворілих COVID-19, зросла на 150%. Всього в країні число хворих на мукормікоз перевищило 31 тисячу.
Про це повідомляє NDTV.
При цьому більше 2 тисяч людей померли від ускладнень, які були викликані захворювання.
Стрибок заражень мукормікозом викликаний також гострою нестачею препарату "Амфотерицин В", який використовується для лікування хворих.
Найбільше постраждав штат Махараштра, там зафіксували 7 тисяч випадків "чорної цвілі", що в 2,5 рази перевищує показник на кінці травня. В індійській столиці Делі захворіли 1,2 тисячі осіб, а померли 125 пацієнтів.
Фахівці відзначають, що мукормікоз діагностують у тих пацієнтів з коронавірусом, які перебували у відділенні інтенсивної терапії і протягом довгого часу отримували стероїди або кисневу підтримку.
Це захворювання також зустрічається у діабетиків, які отримують великі дози стероїдів протягом тривалого часу.
Хвороба вражає легені, очі та інші органи і калічить людей.
Нагадаємо, раніше на територіях Джамму і Кашмір оголосили мукормікоз епідемією, так само як і штати Раджастхан і Телангана.
Крім того, вакцини від коронавірусу ефективні від штаму, який з'явився в Індії.