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В двух регионах Индии объявили об эпидемии "черной плесени"

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Кашмир, Понедельник 24 мая 2021 14:34
В двух регионах Индии объявили об эпидемии "черной плесени" Фото: в Джамму и Кашмире объявили об эпидемии "черной плесени" (Getty Images)
Автор: РБК-Украина

Правительство индийской союзной территории Джамму и Кашмир объявило мукормикоз, также известен как "черная плесень", эпидемией. Теперь лечение грибкового заболевание должно осуществляться в соответствии с Законом об эпидемических заболеваниях 1897 года, предусматривающим особые меры борьбы с распространением эпидемий.

Об этом сообщает издание Times of India.

"Все государственные и частные медицинские учреждения должны следовать рекомендациям по скринингу, диагностике и лечению мукормикоза, изданным министерством здравоохранения и благосостояния семьи, правительством Индии и индийским Советом медицинских исследований", - говорится в заявлении Управления здравоохранения Джамму и Кашмира.

На прошлой неделе мукормикоз объявили эпидемией штаты Раджастхан и Телангана.

Специалисты отмечают, что мукормикоз диагностируют у тех пациентов с коронавирусом, которые находились в отделении интенсивной терапии и в течение долгого времени получали стероиды или кислородную поддержку. Это заболевание также встречается у диабетиков, получающих большие дозы стероидов в течение длительного времени.

Напомним, в Индии от мукормикоза пострадали более 9 тысяч человек. При этом 250 человек скончались от грибкового заболевания.

Болезнь поражает легкие, глаза и другие органы и калечит людей.

Кроме того, ученые выявили, что вакцины от коронавируса эффективны от штамма, который появился в Индии.

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