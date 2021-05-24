В двух регионах Индии объявили об эпидемии "черной плесени"

Правительство индийской союзной территории Джамму и Кашмир объявило мукормикоз, также известен как "черная плесень", эпидемией. Теперь лечение грибкового заболевание должно осуществляться в соответствии с Законом об эпидемических заболеваниях 1897 года, предусматривающим особые меры борьбы с распространением эпидемий.

"Все государственные и частные медицинские учреждения должны следовать рекомендациям по скринингу, диагностике и лечению мукормикоза, изданным министерством здравоохранения и благосостояния семьи, правительством Индии и индийским Советом медицинских исследований", - говорится в заявлении Управления здравоохранения Джамму и Кашмира.

На прошлой неделе мукормикоз объявили эпидемией штаты Раджастхан и Телангана.

Специалисты отмечают, что мукормикоз диагностируют у тех пациентов с коронавирусом, которые находились в отделении интенсивной терапии и в течение долгого времени получали стероиды или кислородную поддержку. Это заболевание также встречается у диабетиков, получающих большие дозы стероидов в течение длительного времени.