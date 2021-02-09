В Індії кількість загиблих після сходу льодовика зросла до 28

За останніми даними в результаті сходження льодовика в штаті Уттаракханд на півночі Індії загинули 28 людей. Ще понад 170 людей вважаються зниклими безвісти.

Про це повідомляє Reuters .

Рятувальники проводять операцію з порятунку 35 будівельників, які вже два дні замкнені в тунелі.

Рятувальники за допомогою бульдозерів розчистили камені біля входу в тунель довжиною 2,5 км. Використовується тепловізійне обладнання для пошуків.

Міністр внутрішніх справ Індії Аміт Шах повідомив, що тринадцять населених пунктів були ізольовані за сходження льодовика. Їжу та інші припаси їм доставляли авіацією.

Владі ще доведеться остаточно визначити причину катастрофи, проте дослідники вважають, що сильний снігопад, що супроводжувався яскравим сонячним світлом в поєднанні з підвищенням температури, могли спровокувати обвал льодовика.