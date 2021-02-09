ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новини України Коронавірус Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди
Lite Новини шоу-бізнесу Спецпроекти Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору

В Індії кількість загиблих після сходу льодовика зросла до 28

Новость на русском → Уттаракханд, Вівторок 09 лютого 2021 19:22
В Індії кількість загиблих після сходу льодовика зросла до 28 Фото: рятувальники на місці події (twitter.com/HMOIndia)
Автор: РБК-Україна

За останніми даними в результаті сходження льодовика в штаті Уттаракханд на півночі Індії загинули 28 людей. Ще понад 170 людей вважаються зниклими безвісти.

Про це повідомляє Reuters.

Рятувальники проводять операцію з порятунку 35 будівельників, які вже два дні замкнені в тунелі.

Рятувальники за допомогою бульдозерів розчистили камені біля входу в тунель довжиною 2,5 км. Використовується тепловізійне обладнання для пошуків.

Міністр внутрішніх справ Індії Аміт Шах повідомив, що тринадцять населених пунктів були ізольовані за сходження льодовика. Їжу та інші припаси їм доставляли авіацією.

Владі ще доведеться остаточно визначити причину катастрофи, проте дослідники вважають, що сильний снігопад, що супроводжувався яскравим сонячним світлом в поєднанні з підвищенням температури, могли спровокувати обвал льодовика.

Нагадаємо, 8 лютого льодовик Нанда-Деві в Індії зійшов близько 8-9 годин ранку. Потік води зруйнував греблю "Ріші Гангу" на якій знаходилися десятки робітників. Після потопу зв'язок з ними було втрачено.

Нагадаємо, на півночі Індії в штаті Уттаракханд сталося сходження льодовика, що спричинило масштабний потоп. Потоп стався через пошкодження греблі "Ріші Гангу" в окрузі Чамолі.

Читайте РБК-Україна в Google News
Новини України В світі Індія
NEWS
Бойовики на Донбасі обстрілювали позиції ООС, військовим довелося відповідати
Бойовики на Донбасі обстрілювали позиції ООС, військовим довелося відповідати
DAILY
Америка повертається. Як Байден буде вибудовувати відносини зі світом і Україною
Мілан Лєлічполітичний оглядач РБК-Україна Америка повертається. Як Байден буде вибудовувати відносини зі світом і Україною