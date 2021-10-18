В Індії 25 людей загинули від повеней і зсувів

В Індій у прибережному штаті Керала з п'ятниці ллють сильні проливні дощі, що призвело до повеней і зсувів. В результаті стихії загинуло 25 осіб.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Le Figaro .

Рятувальники продовжували шукати тих, хто вижив у брудних уламках, а військові доставили гуманітарну допомогу по повітрю. Жителі штату виявилися відрізані від світу через дощі.

Офіційні особи повідомили, що в районі Ідуккі були виявлені одинадцять тіл, а в районі Коттаям - ще 14 тіл, постраждалих від зсувів і раптових повеней. Число зниклих безвісти поки невідомо. Також тисячі людей евакуювали і створили не менше 100 гуманітарних таборів для їх порятунку.

Армія, флот і авіація беруть участь в операціях з надання допомоги.

"Поруч з нами обрушився пагорб. Було багато пошкоджень і жертв. Вдома більше немає. Діти зникли безвісти", - розповів місцевий житель.

Також у мережі розмістили відео, на якому видно, як хвилі затопили автобуси і автомобілі.

Прем'єр-міністр Нарендра Моді висловив співчуття сім'ям загиблих і запевнив, що влада допоможе постраждалим від повені.