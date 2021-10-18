ru ua
Пн, 18 жовтня News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2020 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору

В Індії 25 людей загинули від повеней і зсувів

Новость на русском →
Індія, Понеділок 18 жовтня 2021 00:01
В Індії 25 людей загинули від повеней і зсувів Фото: зливи призвели до жертв в Індії (twitter.com/oma_salam)
Автор: Наталья Скороход

В Індій у прибережному штаті Керала з п'ятниці ллють сильні проливні дощі, що призвело до повеней і зсувів. В результаті стихії загинуло 25 осіб.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Le Figaro.

Рятувальники продовжували шукати тих, хто вижив у брудних уламках, а військові доставили гуманітарну допомогу по повітрю. Жителі штату виявилися відрізані від світу через дощі.

Офіційні особи повідомили, що в районі Ідуккі були виявлені одинадцять тіл, а в районі Коттаям - ще 14 тіл, постраждалих від зсувів і раптових повеней. Число зниклих безвісти поки невідомо. Також тисячі людей евакуювали і створили не менше 100 гуманітарних таборів для їх порятунку.

Армія, флот і авіація беруть участь в операціях з надання допомоги.

"Поруч з нами обрушився пагорб. Було багато пошкоджень і жертв. Вдома більше немає. Діти зникли безвісти", - розповів місцевий житель.

Також у мережі розмістили відео, на якому видно, як хвилі затопили автобуси і автомобілі.

Прем'єр-міністр Нарендра Моді висловив співчуття сім'ям загиблих і запевнив, що влада допоможе постраждалим від повені.

Метеорологічний департамент Індії повідомив, що в понеділок очікується ослаблення проливних дощів, але в деяких штатах на півночі Індії дощі не вщухнуть.

Нагадаємо, що на Балі стався землетрус. В результаті загинули люди.

Читайте РБК-Україна в Google News
NEWS
Нові "червоні" зони і поїзди за COVID-сертифікатами. Яким буде карантин наступного тижня
Нові "червоні" зони і поїзди за COVID-сертифікатами. Яким буде карантин наступного тижня
DAILY
Червоні лінії. Що відбувається у китайській економіці і чому це важливо для України
Мілан Лєлічполітичний оглядач РБК-Україна Червоні лінії. Що відбувається у китайській економіці і чому це важливо для України