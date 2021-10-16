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На Бали в результате землетрясения погибли три человека

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Суббота 16 октября 2021 20:25
На Бали в результате землетрясения погибли три человека Фото: на Бали в результате землетрясения погибли три человека (Getty Images)
Автор: Сергей Пышкин

На индонезийском острове Бали произошло землетрясение магнитудой 4,8. В результате стихийного бедствия погибли трое людей, среди них ребенок.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

Землетрясение произошло в районе Карангасем и Бангли на восточной стороне острова. В результате стихийного бедствия погибли двое взрослых и трехлетняя девочка.

Согласно данным Геологической службы США, амплитуда землетрясения составляла 4,8 балла, а его глубина - 10 км.

"Все пострадавшие от землетрясения были эвакуированы, а данные об ущербе все еще собираются агентством по смягчению последствий стихийных бедствий Бали", - заявил представитель Службы спасения Геде Дармада.

Отмечается, что людей эвакуировали через озеро, поскольку дорога в пострадавший район бала повреждена.

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